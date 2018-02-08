2018-02-08T10:57:35+03:00
Политика

Солдаты ВСУ раскритиковали идею смены приветствия на «Слава Украине!»

Местное СМИ провело опрос среди бойцов страны
Алексей КАРЕЛИН
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Верховная Рада предлагает заменить «Здравие желаю!» на «Слава Украине!».Верховная Рада предлагает заменить «Здравие желаю!» на «Слава Украине!».Фото: REUTERS
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Многие бойцы негативно восприняли идею главы правительства Гройсмана изменить воинское приветствие на «Слава Украине!» Опрошенные считают, что лозунг националистов времен Второй мировой войны оскорбит память воевавших предков.

«У нас не УПА, у нас украинская армия. Мой дед меня не поймет - он жив и очень даже за Украину, но без национализма. Армия должна быть в стороне от политики, а от этого приветствия политикой несет на версту», - считает сержант Владимир.

Юрий В., находясь в зоне так называемой АТО, заметил, что лозунги не помогут воевать лучше. «То береты меняют, то приветствия. Пусть лучше займутся улучшением снабжения, обучением армии - не на бумаге, а в реальности, и ворье из штабов пересажают», - говорит солдат.

Капитан Ярослав К. Сообщил, что в 2014 году не раз видел, как «целыми ротами тикали с передка». Поэтому отвечать на приветствие «Героям слава!» несправедливо, так как в ВСУ далеко не все герои, передает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.

Как сообщал сайт kp.ru, Верховная Рада зарегистрировала законопроект, в котором его автор — Гройсман — предлагает заменить «Здравие желаю!» на «Слава Украине!» Этот же лозунг хотят использовать и при вручении боевого знамени.

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