2018-02-08T11:02:01+03:00
Политика

Песков: Москва с нетерпением ожидает решения CAS по жалобе российских олимпийцев на решение МОК

Как заявил представитель Кремля, президента Владимира Путина информируют о ходе дела по мере поступления новостей
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 8 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с нетерпением ожидают решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских олимпийцев. При этом, по его словам, главу нашего государства Владимира Путина информируют о ходе дела по мере поступления новостей.

«Заседание (CAS) завершилось, и CAS взял определенную паузу для оглашения своего вердикта по обращению наших спортсменов. Мы безусловно с нетерпением ожидаем решения CAS», - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Также Песков заметил, что решение Спортивного арбитражного суда, «безусловно, нужно уважать и выполнять», подчеркнув, что «соответствующая роль CAS четко прописана в хартии Международного олимпийского комитета (МОК) и соответствующих документах организации».

Напомним, ранее в четверг в Спортивном арбитражном суде прошли слушания по апелляциям 47 россиян - 45 спортсменов и двух тренеров - на решение МОК не приглашать их на XXIII зимние Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Дела наших атлетов рассматривала группа арбитров, в которую вошли три человека - председатели Канады, Швейцарии и Австралии.

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