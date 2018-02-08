Незрячий британец завел себе лошадь-поводыря

8 Февр. 2018 2018-02-08T11:06:42+03:00

Ради нового друга мужчин уже построил у себя во дворе небольшую конюшню

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Житель Великобритании Мохаммед Салим Пател потерял зрение и решил обзавестись поводырем. Однако мужчина очень боится собак и не смог преодолеть себя даже ради свободы передвижения. Именно поэтому он придумал приручить другое животное и завести лошадь-поводыря.

Американская мини-лошадь по кличке Дигби будет помогать Мохаммеду передвигаться по городу Блэкберн, где он живет.

«Я потерял зрение и встречался с множеством людей, у которых есть собаки-поводыри. Однако у меня сильная фобия собак, с которой я не могу справиться, и было здорово, когда я услышал о том, что тренируют специальных лошадей», – цитирует британца сайт телеканала «Звезда».

Мини-лошадь доставили в Блэкберн из США, чтобы Пател познакомился с будущим помощником. Ради нового друга мужчин уже построил у себя во дворе небольшую конюшню. Однако Дигби будет проходить специальное обучение еще на протяжении двух лет, передает телеканал «360».