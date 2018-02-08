После мощного снегопада французские лыжники и сноубордисты прокатились по Монмартру

8 Февр. 2018 2018-02-08T11:21:46+03:00

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На столицу Франции обрушился мощный снегопад. За сутки намело 15-сантиметровые сугробы, чего во Франции не было около 30 лет.

Неожиданное погодное явление вдохновило местных экстремалов покорить близлежащие горы и пригорки. В результате, склоны прямо у знаменитого собора Сакре-Кер в Париже облюбовали сноубордисты, а на каменных лестницах Монмартра местные жители устроили соревнования по лыжным спускам.

В связи со снегопадом парижане столкнулись с перебоями в работе общественного транспорта. Коммунальщики не успевают убирать снег с дорог, из-за чего город встал в многокилометровыен пробки. Некоторые машины попросту застряли в снежном плену и водителям пришлось новечать прямо в своих авто. Автобусы почти перестали ходить, а в целях безопасности рекомендовано было замедлиться даже скоростным поездам, передает сайт телеканала «Звезда».