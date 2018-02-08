2018-02-08T11:22:28+03:00
Политика

Песков не стал комментировать удар возглавляемой США коалиции по сирийской армии

Представитель Кремля посоветовал СМИ обратиться за более детальной информацией в Минобороны РФ
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать удар возглавляемой США коалиции по проправительственным войскам в Сирии. Так, он посоветовал журналистам обратиться за более детальной информацией в министерство обороны РФ.

«Я не стал бы сейчас давать комментарий (произошедшего), потому что не располагаю детальной информацией», - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 7 февраля, международная коалиция во главе с США нанесла удар по проправительственным силам в Сирии. В Вашингтоне заявили, что удар по армии арабской республики стал ответом на «неспровоцированное нападение на штаб «Сил демократической Сирии» (СДС)». А чуть позднее СМИ выяснили, что в результате атаки погибли более 100 сирийских военнослужащих.

Кстати, по некоторым данным, американские военные пока точно не знают, кто именно входил в состав группы, якобы напавшей на штаб вооруженной оппозиции САР, и в настоящее время пытаются это выяснить.

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