На Украине в издание "Вести" пришли с обыском силовики

8 Февр. 2018 2018-02-08T11:29:00+03:00

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Главред украинских «Вестей» Оксана Омельченко сообщает, что силовики проводят в редакции обыск. По ее словам, как раз сегодня издание собиралось опубликовать вторую часть расследования про Национальное агентство Украины. Омельченко слышала, как следователь военной прокуратуры Опанасенко угрожала журналистам.

«Герои наших публикаций, в частности, следователь военной прокуратуры Опанасенко угрожает журналистам "Вестей": "Если еще слово скажешь, я за себя не ручаюсь, ты это поняла?!!"», - пишет в Фейсбуке Омельченко.

Главный редактор сообщает, что около шести утра окружили "Гулливер", где находятся офисы издания. Журналисты радио передали, что звук в редакции «такой, будто начали все крушить». Журналистов не пускают на работу.

«Конечно, они же помешают силовикам крушить и тырить наши вещи - их уже выносят, а двери ломают ломами и болгарками», - пишет Омельченко.

Как сообщал сайт kp.ru, силовики уже проводили обыск в офисах "Вестей". Тогда визит объяснили подозрением в нелегальном финансировании. Сами журналисты связывают пристальное внимание силовиков с тем, что органам власти не нравится критика в их адрес.