Лыжник Дарио Колонья будет знаменосцем Швейцарии на открытии Олимпиады в Пхенчхане

8 Февр. 2018 2018-02-08T11:34:29+03:00

На прошлых Играх в Сочи он выиграл две золотые медали

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Стал известен спортсмен, который понесет флаг Швейцарии на церемонии открытия Олимпиады 2018, которая стартует завтра в Пхенчхане. Им стал 31-летний лыжник Дарио Колонья.

- Я горжусь, что мне доверили выполнение этой ответственной миссии на моей третьей Олимпиаде. Это огромная чести пройти с флагом страны на церемонии открытия, - приводит слова Дарио Колоньи официальный сайт Национального олимпийского комитета Швейцарии.

31-летний Колонья - обладатель трех золотых олимпийских медалей. Две он выиграл на Играх 2014 в Сочи, а еще одну в 2010 году в Ванкувере.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. На данный момент известно, что в составе сборной России примут участие 168 спортсменов. Однако список может быть пополнен новыми именами после оглашения решений Спортивного арбитражного суда.