2018-02-08T11:39:30+03:00
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и возможный саммит Россия-Турция-Иран

Турецкий лидер выразил соболезнования в связи с гибелью летчика Романа Филипова
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В четверг, 8 февраля, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, в ходе этих переговоров лидеры обсудили ситуацию в Сирии.

При этом глава Турции выразил соболезнования в связи с гибелью российского военного летчика Романа Филипова, самолет которого 3 февраля был сбит боевиками в сирийской провинции Идлиб.

Также собеседники подчеркнули важность соблюдения астанинских договоренностей о создании зон деэскалации в Сирии и условились «усилить координацию действий вооруженных сил и специальных служб РФ и Турции в целях борьбы с террористическими группировками, нарушающими режим прекращения боевых действий».

«Подтверждена обоюдная приверженность политико-дипломатическому урегулированию на основе резолюции 2254 СБ ООН – в русле решений состоявшегося 30 января 2018 года в Сочи Конгресса сирийского национального диалога», - говорится в сообщении Кремля.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя телефонные переговоры Путина и Эрдогана, заявил, что в ходе беседы также обсуждалась возможность организации саммита Россия-Турция-Иран. «Речь (в телефонном разговоре лидеров) шла о встрече трех президентов. Точная дата такого саммита пока не определена», - цитирует Пескова ТАСС.

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