Юрий Стоянов попал в список «врагов Украины»

8 Февр. 2018 2018-02-08T11:54:00+03:00

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Народный артист РФ Юрий Стоянов попал в базу данных «Миротворец». Актер участвовал в съемках фильма «Неуловимые», которые проходили на территории Крыма. Всех, кто заехал на полуостров напрямую из России, создатели «Миротворца» заносят в «черный список».

Ранее перечень «врагов Украины» пополнили такие известные артисты, как Юрий Лоза, Диана Гурцкая, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова, Юлия Самойлова, рэпер Гнойный, военные корреспонденты «Комсомольской правды» Александр Коц и Дмитрий Стешин, писатель Евгений Гришковец и многие другие. В этом месяце в списке появились Владимир Меньшов и Илья Резник.

«Миротворец» отметил не только россиян. В базе данных есть Стивен Сигал и звезда фильма «Такси» Сами Насери. Военкор "КП" Александр Коц сравнил сайт «Миротворец» с «Голубым огоньком».

Напомним, сайт «Миротворец» появился в 2014 году и собирал незаконным путем личные данные инакомыслящих и «сепаратистов». Международные правозащитные организации добились закрытия сайта в 2016 году, но вскоре он возобновил работу.