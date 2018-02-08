2018-02-08T11:58:00+03:00
Политика

Песков исключил политическую подоплеку следственных действий в Дагестане

По словам представителя Кремля, нельзя ставить вопрос о дестабилизации ситуации в регионе в связи с проводимой там антикоррупционной кампанией
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель/ТАССПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал следственные действия в Дагестане. В частности, он исключил их политическую подоплеку.

«Выполнение каких-то следственных действий никоим образом не связано с политикой», - сказал представитель Кремля.

Также он подчеркнул, что нельзя ставить вопрос о дестабилизации ситуации в Дагестане в связи с проводимыми там антикоррупционными действиями. Как заметил Песков, эти действия «направлены на то, чтобы оградить жителей республики от коррупционных проявлений и соответствующим образом поднять их жизненный уровень».

Кроме того, пресс-секретарь заверил, что антикоррупционная кампания не ограничивается одним российским регионом. «Она проводится последовательно и целенаправленно на всей территории страны», - цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 5 февраля в Махачкале были задержаны бывший исполняющий обязанности зампреда правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя - Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-глава министерства образования и науки республики Шахобас Шахов. А чуть позднее чиновникам предъявили обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона. Речь идет о 107,8 миллиона рублей.

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