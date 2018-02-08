Команду «Звездных войн» обвинили в расовой дискриминации
В Twitter фанаты франшизы «Звездных войн» возмутились обилием белых мужчин в кинокомпании Lucasfilm. На это их внимание обратила статья Морин Райан, опубликованная в интернет-издании Variety. По ее подсчетам, за последние 40 лет над «Звездными войнами» работал 24 режиссеров и сценаристов. Среди них была всего одна женщина — сценарист Ли Брэкетт — и ни одного чернокожего.
«Я не понимаю, что мешает президенту Lucasfilm Кэтлин Кеннеди нанять каких-нибудь талантливых, голодных и умелых мужчин и женщин не белой расы и белокожих женщин, которые тоже могут придумывать истории для "Звездных войн"», - пишет Райан.
Пользователи Twitter разделились во мнениях: одни раскритиковали руководство Lucasfilm, другие — журналистку, которая не проверила, сколько женщин и представителей не белой расы пытались устроиться на работу в съемочной команде «Звездных войн».
Тем временем к выходу на большие экраны готовится спин-офф саги «Соло: Звездные войны. Истории». Как сообщал сайт kp.ru, российская премьера пройдет 24 мая 2018 года.
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