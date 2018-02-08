2018-02-08T12:20:51+03:00
В мире

Команду «Звездных войн» обвинили в расовой дискриминации

Пользователи Twitter заметили, что в Lucasfilm работают преимущественно белые мужчины
Алексей КАРЕЛИН
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Над "Звездными войнами" работали только представители белой расы.Над "Звездными войнами" работали только представители белой расы.
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В Twitter фанаты франшизы «Звездных войн» возмутились обилием белых мужчин в кинокомпании Lucasfilm. На это их внимание обратила статья Морин Райан, опубликованная в интернет-издании Variety. По ее подсчетам, за последние 40 лет над «Звездными войнами» работал 24 режиссеров и сценаристов. Среди них была всего одна женщина — сценарист Ли Брэкетт — и ни одного чернокожего.

«Я не понимаю, что мешает президенту Lucasfilm Кэтлин Кеннеди нанять каких-нибудь талантливых, голодных и умелых мужчин и женщин не белой расы и белокожих женщин, которые тоже могут придумывать истории для "Звездных войн"», - пишет Райан.

Пользователи Twitter разделились во мнениях: одни раскритиковали руководство Lucasfilm, другие — журналистку, которая не проверила, сколько женщин и представителей не белой расы пытались устроиться на работу в съемочной команде «Звездных войн».

Тем временем к выходу на большие экраны готовится спин-офф саги «Соло: Звездные войны. Истории». Как сообщал сайт kp.ru, российская премьера пройдет 24 мая 2018 года.

Опубликован трейлер новых Звездных войн про молодого Хана Соло.Опубликован трейлер новых Звездных войн про молодого Хана Соло

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