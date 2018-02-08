2018-02-08T12:19:47+03:00
Экономика

«Нафтогаз» планирует возобновить закупки газа у России в марте

Как ожидается, покупка голубого топлива будет идти по предоплате
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины»Фото: пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины»
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В четверг, 8 февраля, стало известно, что НАК «Нафтогаз Украины» возобновит закупку российского газа. Предприятие планирует уже в марте снова начать покупать голубое топливо у «Газпрома». При этом российская энергетическое компания не потребует от незалежной погасить долг в два миллиарда долларов до начала поставок, но покупка газа будет идти по предоплате.

Как заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, в настоящее время стороны согласовывают дополнения к контракту. «Мы провели несколько раундов переговоров. У нас есть документ, который, по нашим оценкам, близок к тому, который будет подписан», - сказал Коболев украинским СМИ.

Напомним, в декабре прошлого года Стокгольмский арбитраж вынес вердикт по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал украинскую компанию выплатить России два миллиарда долларов за уже поставленное голубое топливо, а также снизил годовой объем закупок топлива по контракту до пяти миллиардов кубометров и сохранил условие «бери или плати» («take or pay») для 80% этого объема.

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