2018-02-08T12:37:57+03:00
Политика

ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов в президенты

В том числе представителя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина и Ксению Собчак от «Гражданской инициативы»
Дарья ИВАШКИНА
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Выборы президента России пройдут 18 марта текущего годаВыборы президента России пройдут 18 марта текущего годаФото: Иван МАКЕЕВ
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В четверг, 8 февраля, стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала последнего кандидата в президенты России. Им стал представитель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Между тем в общей сложности ЦИК зарегистрировал восемь претендентов на высший государственный пост, передает ТАСС. Так, седьмым кандидатом, прошедшим проверку подписей избирателей, стала телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией «Гражданская инициатива». Кроме того, регистрацию прошли действующий российский лидер Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский, председатель Партии роста Борис Титов и лидер «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта текущего года.

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