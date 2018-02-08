2018-02-08T12:46:30+03:00
Спорт

Вердикт CAS по делам 47 российских спортсменов будет объявлен 9 февраля

Решение объявят в Пхенчхане в 5:00 по московскому времени
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Вердикт по делам россиян будет объявлен 9 февраля в 5:00 мск.Вердикт по делам россиян будет объявлен 9 февраля в 5:00 мск.Фото: REUTERS
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Спортивный арбитражный суд официально сообщил о том, когда будет объявлен итоговый вердикт по делам 47 российских спортсменов и тренеров. Они опротестовали решение МОК о недопуске к Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

Точка в этом споре будет поставлена 9 февраля в 11:00 по корейскому времени. Это - 5:00 по московскому времени. На апеляции подавали 32 олимпийца, которые не попали на Олимпиаду без четкого объяснения причин со стороны МОК. Кроме того, во второй группе оказались 13 спортсменов и 2 тренера, которых оправдал CAS. Но после этого - не пустил на Олимпиаду МОК тоже не объяснив четко причины этого решения.

Напомним, что Олимпиада 2018 стартует в Пхенчхане уже завтра. Церемония открытия пройдет 9 февраля в 14:00 по московскому времени и пройдет до 16:00.

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