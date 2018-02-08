В регионах появится аналог МАДИ

8 Февр. 2018 2018-02-08T12:59:29+03:00

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Часть полномочий сотрудников ГИБДД передадут специальным структурам. Изначально инициатива правительства касалась только столицы, но ко второму чтению министры решили расширить действие законопроекта и на регионы. Аналоги Московской административной дорожной инспекции смогут штрафовать за неправильную парковку и водителей без ОСАГО, попавших на камеры.

В первом чтении законопроект Госдума приняла в декабре 2017 года.

«Документ затрагивал почти четыре десятка нарушений, которые фиксируют автоматические камеры. В их число вошли превышение скорости, проезд на красный свет, заезд на выделенную полосу через сплошную линию разметки и т.д.», - сообщают «Известия».

В материалах также перечислены такие нарушения, как езда на мотоцикле без шлема или без пристегнутого ремня в машине, разговор по телефону без гарнитуры за рулем, нарушение требований дорожных знаков и разметки и другие. Кому передать право штрафовать за попавшие на камеру нарушения, региона м предлагают решить самостоятельно.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что официально поправки еще не вснесли.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что замена сотрудников ГИБДД камерами привела к массовому назначению ошибочных штрафов.