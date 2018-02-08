2018-02-08T13:17:59+03:00
Спорт

"Одноклассники" проведут прямые трансляции соревнований ОИ-2018

Сами олимпийцы будут выходить в прямой эфир из Пхенчхана и общаться с болельщиками по видеочату
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Все соревнования Олимпийский игр можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте социальной сетиВсе соревнования Олимпийский игр можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте социальной сетиФото: Одноклассники
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Социальная сеть "Одноклассники" совместно с компанией "Телеспорт" предоставит своим пользователям возможность посмотреть все соревнования Олимпийский игр в Пхенчхане в высоком качестве и почти без задержек во времени.

Найти трансляции, состоящие из восьми потоков, можно будет в специальном разделе на видеовитрине социальной сети. Они будут доступны на всех устройствах, включая телевизоры с технологией Smart TV и Android TV. Приятным бонусом станет и то, что за просмотр трансляций соревнований пользователям ОК полагается коллекционный бейдж в виде олимпийского мишки на главную фотографию профиля.

Между тем, вести прямые эфиры с Игр в формате Full HD будут также киберспортивные комментаторы, журналисты и спортсмены. В их числе фигуристка Юлия Липницкая, Алексей Андронов, Кирилл Дементьев и другие. При этом пользователи смогут не просто смотреть трансляции, но и общаться с комментаторами в чате.

Так, самые яркие моменты Олимпиады будут анализироваться и обсуждаться в специальных шоу в соцсети. Непосредственное участие в этом примут сами российские спортсмены, которые ответят на вопросы болельщиков в видеочатах.

Поддержать наших атлетов на Играх, которые в этом году проходят в Южной Корее, можно здесь же в "Одноклассниках". Достаточно просто сопроводить свою публикацию, наполненную впечатлениями от соревнований, хэштегом #ЗимняяОлимпиада2018.

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