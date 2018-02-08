2018-02-08T13:05:55+03:00
Политика

Дамаск назвал удары возглавляемой США коалиции по сирийской армии открытой агрессией

Власти арабской республики уточнили, что атаке подверглись северные окрестности города Дейр-эз-Зор
Дарья ИВАШКИНА
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Дамаск назвал удары коалиции по сирийской армии открытой агрессиейДамаск назвал удары коалиции по сирийской армии открытой агрессиейФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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В четверг, 8 февраля, официальный Дамаск прокомментировал удар возглавляемой США коалиции по правительственным войскам в Сирии. В частности, там назвали действия американцев и их союзников «открытой агрессией».

Как уточнили власти арабской республики, бомбардировке подверглись северные окрестности города Дейр-эз-Зор. При этом в результате атаки есть погибшие, сообщает агентство SANA.

Напомним, ранее пресс-служба штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») проинформировала о том, что коалиция во главе с США в минувшую среду, 7 февраля, нанесла авиаудар по проправительственным силам в Сирии. В Вашингтоне заявили, что удар по армии арабской республики стал ответом на «неспровоцированное нападение на штаб «Сил демократической Сирии» (СДС)». А чуть позднее американские СМИ выяснили, что в результате атаки погибли более 100 сирийских военнослужащих.

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