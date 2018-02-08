2018-02-08T13:20:08+03:00
Общество

Тело героически погибшего в Сирии Романа Филипова доставлено в Воронеж

Ранее с пилотом Су-25 простился министр обороны РФ Сергей Шойгу [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Роман Филипов предпочел героически погибнуть, чем оказаться в плену у террористов. Фото: соцсети и скриншот с видеоРоман Филипов предпочел героически погибнуть, чем оказаться в плену у террористов. Фото: соцсети и скриншот с видео
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Гроб с телом героически погибшего в Сирии летчика Романа Филипова доставлено в Воронеж.

Ранее на подмосковном аэродроме Чкаловский прошла траурная церемония прощания, в которой принял участие министр обороны России Сергей Шойгу, а также члены коллеги ведомства и сослуживцы майора.

После этого тело Филипова торжественно погрузили в самолет Ил-76 и доставили в Воронеж. Сейчас в бывшем Доме офицеров военного городка с погибшим летчиком прощаются его родственники, отпевание также будет проходить лишь в присутствии близких офицера.

Между тем, у здания уже собрались местные жители, который также хотят отдать дань памяти герою. Однако в помещение запустили лишь местных паралимпийцев и учеников школы, в которой учился сам Роман Филипов.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, похороны майора состоятся 8 февраля на воронежской Аллее славы Коминтерновского кладбища. Кроме того, в память о летчике на фасаде школы № 85 появится мемориальная доска ученика-Героя.

Напомним, что штурмовик Су-25, за штурвалом которого находился Филипов, был подбит террористами в районе сирийского Идлиба. Пилот успел катапультироваться, но попал в окружение боевик и, не желая сдаваться, взорвал гранату. Президент РФ Владимир Путин присвоил офицеру звание Героя России посмертно.

Тело погибшего в Сирии майора Филипова отправили в Воронеж.Тело майора Романа Филипова, погибшего в Сирии, отправили с аэродрома «Чкаловский» в Воронеж, где сегодня пройдут похороны героя

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