2018-02-08T13:23:50+03:00
Общество

Новый ГОСТ разделил полукопченные колбасы на пять категорий

Ужесточенные требования начнут вступят в силу с 1 января 2019 года
Алексей КАРЕЛИН
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Росстандарт разработал ГОСТ для полукопченных колбас, таким, как «Краковская», «Охотничья» и «Одесская». Требования к технологии их изготовления и их качеству будут ужесточены. Новый свод правил вступит в силу с 1 января 2019 года.

Раньше отдельного ГОСТ для полукопченных колбас не было. Теперь он разделит такой сорт на пять категорий, для каждой из которых рекомендуют определенную долю мяса в составе. Изделиям, не соответствующим стандартам, запретят использовать в названии известные марки вроде «Краковская» или «Венгерская». В Росстандарте считают, что это поможет в борьбе с обманом покупателей.

По новым правилам, диаметр полукопченной колбасы должен превышать 32 миллиметров. Категория А предписывает производителю придерживаться состава с 80% мышечных волокон мяса, категория Б - 60–80%, категория В - 40–60%, категория Г - 20–40%, а категория Д - 5–20%. Остальная часть состава может содержать жировую ткань или шпик, отмечают «Известия».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Росстандарт раздаст всем АЗС «звезды», чтобы отметить добросовестных участников рынка. Для недоливающих же топливо надо вести уголовное наказание, считают в агентстве по техрегулированию.

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