8 Февр. 2018 2018-02-08T13:25:08+03:00

Роскомнадзор проинформировал Facebook о проверке во второй половине 2018 года Фото: REUTERS

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В четверг, 8 февраля, в Москве прошла встреча главы Роскомнадзора Александра Жарова с представителями Facebook, на которой обсуждались вопросы исполнения компанией норм и требований российского законодательства.

Кроме того, как стало известно, в ходе этих переговоров руководитель надзорного ведомства проинформировал сотрудников Facebook о готовящейся комплексной проверке их компании. Как выяснилось, ее проведение планируется во второй половине 2018 года.

«Ответственные лица компании были проинформированы, что во второй половине 2018 года в отношении Facebook будет проведена комплексная проверка исполнения российского законодательства», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскомнадзора. Также там уточняется, что ведомство и американская компания договорились об обмене необходимой информацией в рамках подготовки к данной проверке.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Жаров еще в сентябре прошлого года заявил о том, что крупнейшая американская соцсеть Facebook находится под угрозой блокировки на территории России. Тогда глава Роскомнадзора уточнил, что такой исход возможен в случае, если компания в 2018 году не выполнит требования закона о персональных данных.