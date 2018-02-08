Скончался советский актер Геннадий Гарбук

8 Февр. 2018 2018-02-08T14:11:18+03:00

Широкую известность Гарбуку принесла роль Петрока в «Знак беды» Фото: кадр из фильма

Артист ушел из жизни в возрасте 83 лет

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В Белоруссии скончался советский актер театра и кино Геннадий Гарбук. Артист умер на 84 году жизни. Зрителям артист запомнился благодаря ролям в фильмах «Белые росы», «Государственная граница», «На безымянной высоте», «Брестская крепость».

О смерти артиста сообщили в пресс-службе театра. Где он трудился.

«7 февраля ушел из жизни наш выдающийся коллега, Народный артист Беларуси Геннадий Михайлович Гарбук», - цитирует сообщение представителя Национального академического театра имени Янки Купалы телеканал «360».

Сообщается, что церемония прощания с артистом пройдет на родной для Гарбука сцене театра 9 февраля. Похоронят актера на «Аллее звезд» Восточного кладбища.

Геннадий Гарбук родился 24 июля 1934 года в белорусской деревне Глыбочка. За свою продолжительную карьеру он снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. Широкую известность Гарбуку принесла роль Петрока в «Знак беды» по одноименному произведению Василя Быкова, пишет сайт «Дни.ру».