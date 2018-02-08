Баста назвал драку Шевченко и Сванидзе на радио "КП" лучшим баттлом
Известный российский рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) назвал драку журналистов Максима Шевченко и Николая Сванидзе лучшим примером настоящего баттла.
Напомним, что 30 января обсуждение "сталинизма" в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" закончилось рукоприкладством. Журналисты не сошлись во мнениях и устроили в студии драку.
"Баттл — это не Versus и не "Слово" (российские баттл-площадки), это Сванидзе и Шевченко. Это было супер. <...> Это не ради хайпа, это было по-настоящему, это была большая арт-провокация", - поделился рэпер своим мнением во время выступления перед студентами Российского экономического университета имени Плеханова.
Баста признался, что ему самому интересен "вопрос [Иосифа] Сталина", поэтому он бы с удовольствием посмотрел его обсуждение.
Ранее, снова появившись в студии Радио "Комсомольская правда", Шевченко заявил, что, несмотря на достойное поведение Сванидзе, мира между ними не будет, сообщает сайт kp.ru.
Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в прямом эфире Радио «Комсомольская Правда».
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