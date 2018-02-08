ЦИК отменил решение Мособлизбиркома о «школьном референдуме»

8 Февр. 2018 2018-02-08T14:10:29+03:00

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В четверг, 8 февраля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала незаконным и отменила решение Мособлизбиркома о проведении «школьных референдумов» в день президентских выборов.

При этом там назвали работу главы подмосковной избирательной комиссии Ирины Коноваловой непрофессиональной и вынесли ей предупреждение. Так, глава ЦИК Элла Памфилова сочла необходимым предупредить Коновалову о возможности выражения ей недоверия со стороны Центризбиркома.

Кроме того, как стало известно, председатель Центральной избирательной комиссии намерена сообщить о сложившейся ситуации губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. «Если так будет продолжаться, может быть дело дойдет до досрочного расформирования комиссии», - цитирует Памфилову «Интерфакс».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, общешкольный референдум - голосование, посвященное ключевым вопросам школьной жизни, - в Подмосковье решили провести 18 марта - в день президентских выборов. Между тем идея не получила поддержки ЦИК. Глава комиссии Элла Памфилова назвала ее недопустимой.