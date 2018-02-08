2018-02-08T14:10:29+03:00
Общество

ЦИК отменил решение Мособлизбиркома о «школьном референдуме»

И пригрозил подмосковной избирательной комиссии расформированием
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Глава ЦИК Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАССГлава ЦИК Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Изменить размер текста:

В четверг, 8 февраля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала незаконным и отменила решение Мособлизбиркома о проведении «школьных референдумов» в день президентских выборов.

При этом там назвали работу главы подмосковной избирательной комиссии Ирины Коноваловой непрофессиональной и вынесли ей предупреждение. Так, глава ЦИК Элла Памфилова сочла необходимым предупредить Коновалову о возможности выражения ей недоверия со стороны Центризбиркома.

Кроме того, как стало известно, председатель Центральной избирательной комиссии намерена сообщить о сложившейся ситуации губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. «Если так будет продолжаться, может быть дело дойдет до досрочного расформирования комиссии», - цитирует Памфилову «Интерфакс».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, общешкольный референдум - голосование, посвященное ключевым вопросам школьной жизни, - в Подмосковье решили провести 18 марта - в день президентских выборов. Между тем идея не получила поддержки ЦИК. Глава комиссии Элла Памфилова назвала ее недопустимой.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Эрдоган заявил о намерении Турции войти в сирийский Идлиб
Три человека погибли при пожаре в подмосковных Мытищах
В московском метро появился поезд, посвященный творчеству Маршака
Составлен список лучших обладательниц "Оскара" за роль второго плана
Минфин предложил запретить букмекерам принимать ставки на итоги выборов в РФ
Путин признался, что у него нет смартфона
Житель Таиланда покончил с собой после потери счастливого лотерейного билета
ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на президентских выборах
Ростуризм выпустил памятку по сдаче в аренду жилья на время чемпионата мира по футболу
Скончался советский актер Геннадий Гарбук
Баста назвал драку Шевченко и Сванидзе на радио "КП" лучшим баттлом
В Венесуэле за последний год инфляция превысила 4000%
В Госдуму внесли законопроект о выплатах необоснованно отстраненным от Олимпиады-2018 спортсменам
Сотрудникам ДПС запретили задерживать пьяных судей и прокуроров
Роскомнадзор проинформировал Facebook о проверке во второй половине 2018 года
Новый ГОСТ разделил полукопченные колбасы на пять категорий
CAS отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов на недопуск к Олимпиаде 2018
Поздняков рассказал о дискриминации российских спортсменов на Олимпиаде
Тело героически погибшего в Сирии Романа Филипова доставлено в Воронеж
Дамаск назвал удары возглавляемой США коалиции по сирийской армии открытой агрессией
"Одноклассники" проведут прямые трансляции соревнований ОИ-2018
В регионах появится аналог МАДИ
Вердикт CAS по делам 47 российских спортсменов будет объявлен 9 февраля
ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов в президенты
Сейм Латвии одобрил перевод всех школ на латышский язык обучения
Команду «Звездных войн» обвинили в расовой дискриминации
«Нафтогаз» планирует возобновить закупки газа у России в марте
В Лондоне сотни пассажиров были эвакуированы из загоревшегося поезда