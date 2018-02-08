2018-02-08T14:26:39+03:00
Спорт

Ростуризм выпустил памятку по сдаче в аренду жилья на время чемпионата мира по футболу

Отмечается, что при размещении приезжих необходимо регистрировать иностранцев, пребывающих хотя бы на один день, и россиян, пребывающих на три дня и более
Екатерина БОЛГОВА
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Церемония жеребьевки ЧМ-2018 в РоссииЦеремония жеребьевки ЧМ-2018 в РоссииФото: REUTERS
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Ростуризм выпустил памятку для хозяев квартир по вопросам сдачи жилья в аренду во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

"В ней (памятке) изложены права и обязанности арендодателей, в т. ч. по соблюдению требований к сдаваемому внаем жилью, по регистрации арендаторов в отделах по вопросам миграции УМВД и по уплате налогов на полученный доход, рекомендации по недопущению необоснованно завышенных цен и т. п.", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Так, документ напоминает, что при размещении приезжих необходимо регистрировать иностранцев, пребывающих даже на один день, и россиян, пребывающих на три дня и больше. К договору аренды квартиры призывают прикладывать опись имущества.

Теперь памятку направят в регионы, которые будут принимать матчи турнира. Документ будет распространяться среди собственников квартир и для проведения информационно-разъяснительной деятельности.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, первый российский чемпионат мира по футболу состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года на стадионах в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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