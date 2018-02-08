2018-02-08T14:31:25+03:00
Политика

ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на президентских выборах

Документ будет содержать восемь фамилий претендентов на высший государственный пост
Дарья ИВАШКИНА
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Выборы президента России пройдут 18 марта текущего годаВыборы президента России пройдут 18 марта текущего годаФото: Иван МАКЕЕВ
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В четверг, 8 декабря, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах, запланированных на 18 марта текущего года.

Как выяснилось, в верхней части документа будут разъяснения о порядке его заполнения.

Затем последуют фамилии кандидатов. Всего их будет восемь. Причем, согласно требованиям российского законодательства, имена претендентов на высший государственный пост будут расположены в алфавитном порядке: так, первый номером станет Сергей Бабурин, вторым - Павел Грудинин, третьим - Владимир Жириновский, четвертым - Владимир Путин, пятым - Ксения Собчак, шестым - Максим Сурайкин, седьмым - Борис Титов, а замкнет «восьмерку» Григорий Явлинский.

При этом напротив каждой фамилии будут указаны год рождения кандидата, его место жительства, занимаемая должность и субъект выдвижения (от партии или самовыдвижение), передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в четверг ЦИК зарегистрировал последнего кандидата в президенты России. Им стал представитель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

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