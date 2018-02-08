Путин признался, что у него нет смартфона

8 Февр. 2018 2018-02-08T15:07:54+03:00

Об этом глава государства заявил на заседании Совета по науке и образованию

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Президент России Владимир Путин заявил, что об отсутствии у него личного смартфона. Такое заявление глава государства сделал в ходе заседания Совета по науке и образованию.

Началось все с того, что глава Курчатовского института Михаил Ковальчук в своем выступлении рассказал о способности телефонов кипятить воду. По словам ученого, мощности, выделяемой гаджетами для обработки всего лишь одного речевого запроса, достаточно для приведения целого литра жидкости в такое состояние, а ведь сейчас буквально у каждого есть сотовые устройства

"Вы говорите, что у всех есть смартфоны, а у меня нет", - ответил на это Путин.

Возвращаясь к вопросу кипячения, глава государства подчеркнул, что, "если вода чистая, то ее и кипятить не надо".

Напомним, сайт kp.ru еще в 2014 году сообщал о том, что у президента России нет не только мобильного телефона, но аккаунтов в социальных сетях, поэтому в свободное время Путин читает.