2018-02-08T14:53:29+03:00
Политика

Минфин предложил запретить букмекерам принимать ставки на итоги выборов в РФ

На выборы в других странах запрет не распространяется
Екатерина БОЛГОВА
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Минфин предложил запретить делать ставки на итоги выборов в РоссииМинфин предложил запретить делать ставки на итоги выборов в РоссииФото: Мария АНАНОВА
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Минфин России предложил запретить букмекерам принимать ставки на итоги выборов и референдумов в России. На выборы в иностранных государствах запрет не распространяется. Соответствующий законопроект ведомство разместило на официальном сайте правовой информации.

В документе отмечается, что в пунктах приема ставок букмекерских организаций заключаются пари на исход спортивных соревнований, испытаний лошадей на ипподромах, зрелищно-развлекательных событий, а также результатов выборов, референдума и других подобных мероприятий.

Минфин предлагает запретить принимать ставки "на итоги голосования, результатов выборов, референдума в период соответствующих избирательных кампаний и кампании референдума, проводимых в Российской Федерации, либо результатов и событий, которые иным образом связаны с такими выборами".

Как ранее сообщал сайт kp.ru, очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

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