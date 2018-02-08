Минфин предложил запретить букмекерам принимать ставки на итоги выборов в РФ
Минфин России предложил запретить букмекерам принимать ставки на итоги выборов и референдумов в России. На выборы в иностранных государствах запрет не распространяется. Соответствующий законопроект ведомство разместило на официальном сайте правовой информации.
В документе отмечается, что в пунктах приема ставок букмекерских организаций заключаются пари на исход спортивных соревнований, испытаний лошадей на ипподромах, зрелищно-развлекательных событий, а также результатов выборов, референдума и других подобных мероприятий.
Минфин предлагает запретить принимать ставки "на итоги голосования, результатов выборов, референдума в период соответствующих избирательных кампаний и кампании референдума, проводимых в Российской Федерации, либо результатов и событий, которые иным образом связаны с такими выборами".
Как ранее сообщал сайт kp.ru, очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.