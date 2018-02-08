Составлен список лучших обладательниц "Оскара" за роль второго плана
Британский кинокритик Питер Брэдшоу составил список лучших актрис всех времен, которые стали обладательницами премии "Оскар" за женскую роль второго плана.
Всего он упомянул в своем рейтинге пять артисток, одной из которых стала американка Хэтти Макдэниел. В 1939 году она исполнила роль раба Мамушки в фильме "Унесенные ветром", позже став первой чернокожей актрисой, удостоенной "Оскара".
Также в список вошла ее соотечественница Глория Грэм. В 1953 году актриса получила награду за участие в фильме "Злые и Красивые", в которой сыграла взбалмошную жену писателя Дика Пауэлла.
Отметил Брэдшоу и игру Клорис Личмен в драме "Последний киносеанс". Именно за роль Рут Поппер Американская киноакадемия в 1972 году вручила ей свою премию.
В опубликованный в The Guardian рейтинг вошли также такие оскароносные актрисы, как Тильда Суинтон, получившая статуэтку за картину "Майкл Клейтон", и Виола Дэвис, которая сыграла в драме "Ограды" жену бывшего бейсболиста.
Между тем, в проведенном на сайте издания голосовании из пяти представленных обладательниц премии пока лидирует Хэтти Макдэниел.