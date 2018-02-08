2018-02-08T14:55:09+03:00
Звезды

Составлен список лучших обладательниц "Оскара" за роль второго плана

Кинокритик Питер Брэдшоу опубликовал топ-5 таких актрис и предложил читателям выбрать из них самую выдающуюся
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Хэтти Макдэниел (справа) стала первой чернокожей обладательницей премии "Оскар"Хэтти Макдэниел (справа) стала первой чернокожей обладательницей премии "Оскар"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британский кинокритик Питер Брэдшоу составил список лучших актрис всех времен, которые стали обладательницами премии "Оскар" за женскую роль второго плана.

Всего он упомянул в своем рейтинге пять артисток, одной из которых стала американка Хэтти Макдэниел. В 1939 году она исполнила роль раба Мамушки в фильме "Унесенные ветром", позже став первой чернокожей актрисой, удостоенной "Оскара".

Также в список вошла ее соотечественница Глория Грэм. В 1953 году актриса получила награду за участие в фильме "Злые и Красивые", в которой сыграла взбалмошную жену писателя Дика Пауэлла.

Отметил Брэдшоу и игру Клорис Личмен в драме "Последний киносеанс". Именно за роль Рут Поппер Американская киноакадемия в 1972 году вручила ей свою премию.

В опубликованный в The Guardian рейтинг вошли также такие оскароносные актрисы, как Тильда Суинтон, получившая статуэтку за картину "Майкл Клейтон", и Виола Дэвис, которая сыграла в драме "Ограды" жену бывшего бейсболиста.

Между тем, в проведенном на сайте издания голосовании из пяти представленных обладательниц премии пока лидирует Хэтти Макдэниел.

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