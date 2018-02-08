В московском метро появился поезд, посвященный творчеству Маршака
В четверг, 8 февраля, со станции "Партизанская" московского метро в первый рейс вышел тематический поезд "Мой Маршак", приуроченный к 130-летнему юбилею поэта и драматурга Самуила Маршака.
"Именной состав будет ходить по Арбатско-Покровской линии, которой ежедневно пользуются свыше 900 тысяч пассажиров. В течение полугода поезд перевезет более 1,9 млн пассажиров", - сказал замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов на церемонии запуска поезда.
Все вагоны состава оформлены в разных стилях, среди которых "Детский вагон", "Театральный вагон", "Школа Маршака", "Английский вагон" и "Военный вагон".
Также в продаже столичной подземки появились 600 тысяч специальных билетов "Единый", посвященных 130-летию Маршака, передает ТАСС.
Самуил Яковлевич Маршак родился в Воронеже в 1887 году. Знаменитый поэт, драматург, переводчик, автор популярных детских произведений "Умные вещи", "Где обедал воробей?", "Усатый-полосатый".