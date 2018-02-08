2018-02-08T15:12:42+03:00
Москва

В московском метро появился поезд, посвященный творчеству Маршака

Каждый вагон состава оформлен индивидуально, а также в подземке началась продажа специальных билетов "Единый", посвященных 130-летию поэта
Екатерина БОЛГОВА
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В московском метро начал курсировать поезд, посвященный творчеству Самуила МаршакаВ московском метро начал курсировать поезд, посвященный творчеству Самуила МаршакаФото: Олег АДАМОВИЧ
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В четверг, 8 февраля, со станции "Партизанская" московского метро в первый рейс вышел тематический поезд "Мой Маршак", приуроченный к 130-летнему юбилею поэта и драматурга Самуила Маршака.

"Именной состав будет ходить по Арбатско-Покровской линии, которой ежедневно пользуются свыше 900 тысяч пассажиров. В течение полугода поезд перевезет более 1,9 млн пассажиров", - сказал замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов на церемонии запуска поезда.

Все вагоны состава оформлены в разных стилях, среди которых "Детский вагон", "Театральный вагон", "Школа Маршака", "Английский вагон" и "Военный вагон".

Также в продаже столичной подземки появились 600 тысяч специальных билетов "Единый", посвященных 130-летию Маршака, передает ТАСС.

Самуил Яковлевич Маршак родился в Воронеже в 1887 году. Знаменитый поэт, драматург, переводчик, автор популярных детских произведений "Умные вещи", "Где обедал воробей?", "Усатый-полосатый".

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