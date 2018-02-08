2018-02-08T15:30:29+03:00
В мире

Эрдоган заявил о намерении Турции войти в сирийский Идлиб

По словам главы республики, Анкара «полна решимости очистить от террористов» северо-западные районы арабской республики
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Турции Тайип Реджеп ЭрдоганПрезидент Турции Тайип Реджеп ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган, выступая в четверг, 8 февраля, перед главами местных администраций, объявил, что после завершения военной операции в сирийском Африне армия республики войдет в провинцию Идлиб, чтобы и там «устранить террористическую угрозу».

«Борьба с терроризмом будет продолжена несмотря на призывы западных стран прекратить ее. После того, как мы справимся с террористами в Африне, мы справимся с ними и в Идлибе», - приводит слова турецкого лидера РИА Новости.

Также глава республики заявил, что Анкара «полна решимости очистить от террористов северо-запад Сирии», чтобы «обеспечить возвращение на родину беженцев».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 20 января генштаб Турции объявил о начале военной операции против курдов в сирийском Африне. А Эрдоган тогда назвал цели операции, получившей название «Оливковая ветвь»: он заверил, что Анкара не стремится захватить территорию арабской республики, а просто хочет «помочь беженцам вернуться на родину».

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