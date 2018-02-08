2018-02-08T15:46:01+03:00
Экономика

«Газпром» повысил оценку стоимости «Турецкого потока» до 7 млрд долларов

Об этом сообщил на встрече с инвесторами в Лондоне зампред правления компании Андрей Круглов
Екатерина БОЛГОВА
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"Газпром" повысил оценку инвестиций в "Турецкий поток""Газпром" повысил оценку инвестиций в "Турецкий поток"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На встрече с инвесторами в Лондоне зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов сообщил, что оценка строительства газопровода "Турецкий поток" будет повышена до 7 млрд долларов.

"Предварительно мы говорили что стоимость проекта составит порядка 6 млрд долларов, сейчас мы оцениваем где-то порядка 7 млрд долларов. Мы не исключаем возможности проектного финансирования", - сказал он.

Но, по его словам, проект, скорее всего, будет финансироваться за счет бюджета "Газпрома", а затем - за счет выпуска специальных облигаций, как это было с проектом "Северный поток 1". По словам Круглова, строительство морской части магистрали началось 7 мая, с этого времени суммарно уложено по двум ниткам газопровода "Турецкий поток" более 520 км магистрали. Сейчас работы ведутся уже в экономической зоне Турции.

Планируется, что в декабре следующего года начнется транспортировка газа по "Турецкому потоку", передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, каждая нитка морского газопровода "Турецкий поток" сможет обеспечивать транспортировку природного газа в объеме до 15,75 млрд куб. м. Протяженность морского участка составит около 930 км.

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