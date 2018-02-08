2018-02-08T15:48:54+03:00
Общество

В Минтрансе рассказали о сроках возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром

Точная дата первого полета пока не называется
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полеты между Москвой и Каиром могут возобновиться уже через пару недель. Об этом заявил глава Минтранса России Максим Соколов. По его словам, аваисообщение планируется восстановить в 20-х числах февраля 2018 года.

«Я подтверждаю, что это (возобновление полетов — прим. ред.) будет вторая половина февраля, скорее всего, двадцатые числа», — цитирует заявление Соколова сайт «Свободная пресса».

При этом чиновник отметил, что пока не знает, какая авиакомпания совершит первый перелет — российская или египетская. По его словам, это будет зависеть от того, как быстро удастся заключить все необходимые соглашения, касающиеся наземного обслуживания самолётов.

Напомним, прямые авиарейсы между Россией и Египтом были приостановлены в ноябре 2015 года после авиакатастрофы российского самолета над Синаем. Решению об открытии авиасообщения предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.

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