2018-02-08T15:58:33+03:00
Политика

Собчак и Сурайкин официально стали кандидатами в президенты России

ЦИК зарегистрировала двух последних претендентов на высший государственный пост
Дарья ИВАШКИНА
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Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения СобчакТелеведущая и кандидат в президенты России Ксения СобчакФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 8 февраля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала двух последних кандидатов в президенты. Так, претендентами на высший государственный пост официально стали представитель партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак и представитель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Обоим ЦИК выдал удостоверение кандидата, передает ТАСС. Правда, за Собчак документ получил ее доверенное лицо Сергей Арасланов, так как телеведущая не смогла лично присутствовать на заседании Центризбиркома: в настоящее время она находится в Вашингтоне. Причем, как ранее сообщал сайт kp.ru, для американской публики Собчак предстала в ореоле «борца с режимом» и «надежды прогрессивного человечества».

Кстати, напомним, в четверг ЦИК также утвердил бюллетень президентских выборов. Как выяснилось, документ будет содержать восемь фамилий претендентов на высший государственный пост.

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