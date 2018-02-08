2018-02-08T16:05:51+03:00
Спорт

Россия победила Норвегию 4:3 в керлинге на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане

Наша пара Крушельницкий-Брызгалова одержали победу в миксте
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments16
Россияне победили Норвегию в керлинг - 4:3.Россияне победили Норвегию в керлинг - 4:3.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 8 февраля, на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане были сыграны поединки второго тура в микст-керлинге. Россияне после поражения от сборной США играли с командой Норвегии и одержали победу.

Итоговый счет матча Россия - Норвегия - 4:3 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0). Наша пара Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова - чемпионы мира 2016 года, и они обыграли Магнуса Недреготтена и Кристин Скаслиен.

В третьем туре россияне сыграют 9 февраля против команды Финляндии. Поединок стартует в 2:35 по московскому времени.

Олимпиада в Пхенчхане стартует с церемонии открытия официально завтра, в пятницу, 9 февраля. Она продлится до 25 числа и на данный момент состав делегации России - 168 человек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пользователи Facebook осудили Порошенко за посещение Венского бала
Внука диктатора Франко в Испании отправили в тюрьму
Небензя назвал позорной клеветой обвинения РФ в причастности к химатакам в Сирии
В Подмосковье пять человек пострадали при взрыве газа
Сотрудника спецслужб Португалии отправили в тюрьму за шпионаж в пользу России
Госдеп заявил о желании США восстановить отношения с Россией
Американские фондовые индексы вновь рухнули
«Яндекс» начинает продюсировать кино
Ветер раскрыл тайну прически Трампа
С начала конфликта в Донбассе попросили убежище в России 1,7 миллиона украинцев
Росавиация сообщила авиакомпаниям о запрете завышения цен на билеты на ЧМ-2018
США внесли запущенный в космос Tesla Roadster в каталог спутников
СМИ сообщили, что за время президентства Трампа госдолг США вырос на 544 млрд долларов
Twitter получил чистую прибыль впервые за 12-летнюю историю
Мединский назвал самый популярный отечественный музей в 2017 году
Немецкие депутаты пригласили главу Крыма в Германию
Наталья Поклонская презентовала свою книгу