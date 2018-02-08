Россия победила Норвегию 4:3 в керлинге на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане

8 Февр. 2018 2018-02-08T16:05:51+03:00

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В четверг, 8 февраля, на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане были сыграны поединки второго тура в микст-керлинге. Россияне после поражения от сборной США играли с командой Норвегии и одержали победу.

Итоговый счет матча Россия - Норвегия - 4:3 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0). Наша пара Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова - чемпионы мира 2016 года, и они обыграли Магнуса Недреготтена и Кристин Скаслиен.

В третьем туре россияне сыграют 9 февраля против команды Финляндии. Поединок стартует в 2:35 по московскому времени.

Олимпиада в Пхенчхане стартует с церемонии открытия официально завтра, в пятницу, 9 февраля. Она продлится до 25 числа и на данный момент состав делегации России - 168 человек.