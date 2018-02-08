В МИД РФ заявили, что экспертиза позволит узнать производителя ПЗРК, сбившего Су-25

8 Февр. 2018 2018-02-08T16:18:42+03:00

По словам представителя ведомства Марии Захаровой, такое оружие практически не может попасть в руки террористов "без поддержки извне"

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Экспертиза позволит выяснить производителя переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), из которого сбили российский штурмовик Су-25 в Сирии. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"В настоящий момент проводится экспертиза, которая позволит сказать, где данный ПЗРК был произведен", - сказала Захарова журналистам.

Она отметила, что такое оружие практически не может попасть в руки боевиков "без серьезной поддержки извне".

Как сообщал сайт kp.ru, 3 февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб" в в Сирии был сбит российский самолет Су-25 из ПЗРК. Летчик Роман Филипов смог катапультироваться, а на земле вступил в неравный бой с террористами, после чего подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Пилоту присвоено звание Героя России посмертно.