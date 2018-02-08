Глава общественной организации поддержал поправки к регламенту ГИБДД, касающиеся судей

8 Февр. 2018 2018-02-08T16:26:54+03:00

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Глава общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в беседе поддержал поправки к регламенту работы сотрудников ГИБДД, запрещающие задерживать нарушивших ПДД судей и прокуроров.

«Дело в том, что нововведение позволяет зафиксировать нарушение, отказ от прохождения освидетельствования и доложить об этом наверх. Я абсолютно полностью такое поддерживаю, поскольку с чиновниками высокого ранга должны разбираться на равных», — сказал Крохмаль.

Он добавил, что также нужно ужесточить чиновникам наказания «в два-три, а то и пять раз в сравнении с простыми людьми». По мнению общественника, правонарушений будет меньше в случае реализации такой системы.

«У чиновника, которому захочется пьяным сесть за руль, сразу же возникнет мысль, что овчинка выделки не стоит. А инспекторам надо дать более полные и понятные инструкции, как себя вести в такой ситуации, чтобы не забыть доложить об инциденте, а по определённой форме высылать информацию наверх», — заключил он, передает RT.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в регламент работы ДПС были внесены поправки, по которым автоинспекторам запрещено отстранять судей от управления автомобилем судей в случае их алкогольного опьянения, а необходимо доложить об этом руководству.