В МВД предложили ограничить освещение ЧП с участием несовершеннолетних
В Министерстве иностранных дел предложили ограничить освещение в средствах массовой информации чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетний.
С такой инициативой выступил старший инспектор по особым поручениям ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД РФ Сергей Спирин.
Он предложил законодательно закрепить понятие деструктивных течений, криминальных субкультур и других движений, пагубно влияющих на детей, чтобы у ответственных органов появилась возможность своевременно блокировать доступ к такой информации.
"Также возможно проработать вопрос об установлении законодательных ограничений по освещению чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних, дабы не порождать рекламу и нездоровый интерес молодежи", - сказал Спирин на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на инспектора, последние инциденты, которые произошли в Бурятии, Приморском крае и в Самарской области, стали результатом негативного влияния интернета, в частности, сайтов, пропагандирующих жестокость и убийство в школах.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что могло спровоцировать “колумбайн-эпидемию” в учебных заведениях нашей страны.