2018-02-08T16:31:50+03:00
Общество

В МВД предложили ограничить освещение ЧП с участием несовершеннолетних

Такие меры помогут снизить негативное влияние данной информации в СМИ и интернете на подростков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
В ведомстве считают, что недавние вооруженные нападения подростков на учебные заведения вызваны негативным влиянием интернетаВ ведомстве считают, что недавние вооруженные нападения подростков на учебные заведения вызваны негативным влиянием интернетаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Министерстве иностранных дел предложили ограничить освещение в средствах массовой информации чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетний.

С такой инициативой выступил старший инспектор по особым поручениям ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД РФ Сергей Спирин.

Он предложил законодательно закрепить понятие деструктивных течений, криминальных субкультур и других движений, пагубно влияющих на детей, чтобы у ответственных органов появилась возможность своевременно блокировать доступ к такой информации.

"Также возможно проработать вопрос об установлении законодательных ограничений по освещению чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних, дабы не порождать рекламу и нездоровый интерес молодежи", - сказал Спирин на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на инспектора, последние инциденты, которые произошли в Бурятии, Приморском крае и в Самарской области, стали результатом негативного влияния интернета, в частности, сайтов, пропагандирующих жестокость и убийство в школах.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что могло спровоцировать “колумбайн-эпидемию” в учебных заведениях нашей страны.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Внука диктатора Франко в Испании отправили в тюрьму
Небензя назвал позорной клеветой обвинения РФ в причастности к химатакам в Сирии
В Подмосковье пять человек пострадали при взрыве газа
Сотрудника спецслужб Португалии отправили в тюрьму за шпионаж в пользу России
Госдеп заявил о желании США восстановить отношения с Россией
Американские фондовые индексы вновь рухнули
«Яндекс» начинает продюсировать кино
Ветер раскрыл тайну прически Трампа
С начала конфликта в Донбассе попросили убежище в России 1,7 миллиона украинцев
Росавиация сообщила авиакомпаниям о запрете завышения цен на билеты на ЧМ-2018
США внесли запущенный в космос Tesla Roadster в каталог спутников
СМИ сообщили, что за время президентства Трампа госдолг США вырос на 544 млрд долларов
Twitter получил чистую прибыль впервые за 12-летнюю историю
Мединский назвал самый популярный отечественный музей в 2017 году
Немецкие депутаты пригласили главу Крыма в Германию
Наталья Поклонская презентовала свою книгу