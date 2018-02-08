В МВД предложили ограничить освещение ЧП с участием несовершеннолетних

8 Февр. 2018 2018-02-08T16:31:50+03:00

В ведомстве считают, что недавние вооруженные нападения подростков на учебные заведения вызваны негативным влиянием интернета Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Такие меры помогут снизить негативное влияние данной информации в СМИ и интернете на подростков

Изменить размер текста: A A

В Министерстве иностранных дел предложили ограничить освещение в средствах массовой информации чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетний.

С такой инициативой выступил старший инспектор по особым поручениям ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД РФ Сергей Спирин.

Он предложил законодательно закрепить понятие деструктивных течений, криминальных субкультур и других движений, пагубно влияющих на детей, чтобы у ответственных органов появилась возможность своевременно блокировать доступ к такой информации.

"Также возможно проработать вопрос об установлении законодательных ограничений по освещению чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних, дабы не порождать рекламу и нездоровый интерес молодежи", - сказал Спирин на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на инспектора, последние инциденты, которые произошли в Бурятии, Приморском крае и в Самарской области, стали результатом негативного влияния интернета, в частности, сайтов, пропагандирующих жестокость и убийство в школах.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что могло спровоцировать “колумбайн-эпидемию” в учебных заведениях нашей страны.