2018-02-08T16:52:16+03:00
В мире

Новый командный центр НАТО может появиться в Германии

Строительство штаб-квартиры обусловлено необходимостью повышения боеспособности альянса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Официальное решение по данному вопросу будет озвучено на следующей неделеОфициальное решение по данному вопросу будет озвучено на следующей неделеФото: REUTERS
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Новый центр командования, планирования и логистики НАТО может появиться на территории Германии. Соответствующую инициативу выдвинула министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

Отмечается, что строительство штаб-квартиры обусловлено необходимостью повышения боеспособности. В ее стенах одновременно смогут служить несколько сотен человек, при том, что центр не будет интегрирован в командную структуру североатлантического альянса.

По данным агентства DPA, в качестве места для строительства рассматривается федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия, поскольку уже сейчас там находится штаб-квартира Объединенных сил обеспечения Бундесвера и есть все необходимые мощности.

Официальное решение по данному вопросу будет принято лишь на следующей неделе, однако уже сейчас остальные члены НАТО поддержали инициативу. Если строительство центра состоится, то в будущем Германия сможет использовать его для учений внутри страны.

Между тем, еще один подобный командный пункт может появиться и в США. Ранее сайт kp.ru сообщал, что американцы к тому же начали размещение оперативного центра военно-морских сил Украины в черноморском порту Очаково.

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