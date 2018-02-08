Новый командный центр НАТО может появиться в Германии

8 Февр. 2018 2018-02-08T16:52:16+03:00

Официальное решение по данному вопросу будет озвучено на следующей неделе Фото: REUTERS

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Новый центр командования, планирования и логистики НАТО может появиться на территории Германии. Соответствующую инициативу выдвинула министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

Отмечается, что строительство штаб-квартиры обусловлено необходимостью повышения боеспособности. В ее стенах одновременно смогут служить несколько сотен человек, при том, что центр не будет интегрирован в командную структуру североатлантического альянса.

По данным агентства DPA, в качестве места для строительства рассматривается федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия, поскольку уже сейчас там находится штаб-квартира Объединенных сил обеспечения Бундесвера и есть все необходимые мощности.

Официальное решение по данному вопросу будет принято лишь на следующей неделе, однако уже сейчас остальные члены НАТО поддержали инициативу. Если строительство центра состоится, то в будущем Германия сможет использовать его для учений внутри страны.

Между тем, еще один подобный командный пункт может появиться и в США. Ранее сайт kp.ru сообщал, что американцы к тому же начали размещение оперативного центра военно-морских сил Украины в черноморском порту Очаково.