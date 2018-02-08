2018-02-08T17:06:06+03:00
Спорт

Четверо россиян прошли в финал Олимпиады 2018 в прыжках на лыжах с трамплина

Лучший результат у Евгения Климова, который занял 12 место
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россиянин Евгений Климов занял 12 место в олимпийской квалификации.Россиянин Евгений Климов занял 12 место в олимпийской квалификации.Фото: REUTERS
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На Олимпиаде в Пхенчхане в четверг, 8 февраля, прошли квалификационные соревнования в прыжках на лыжках со среднего трамплина. В решающую стадию соревнований пробились четверо наших спортсменов.

Лучший результат показал Евгений Климов, который с результатом в 121,4 балла, занял 12 место. Денис Корнилов стал 28-м (107,2 очка), Алексей Ромашов на 34 месте (98,5), а Михаил Назаров - на 41-й позиции с 93,7 баллами. В решающую стадию соревнований по результатам отбора проходят 40 лучших в квалификации и 10 сильнейших по результатам Кубка мира. В 50 лучших попали все наши.

Первое место - у нецмка Андреаса Веллингера, который набрал 133,5 балла. Медали в этом виде программы будут разыграны в субботу, 10 февраля. Олимпиада же официально стартует завтра, в пятницу, 9 февраля.

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