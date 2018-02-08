Курс доллара США вырос до максимума с декабря прошлого года

8 Февр. 2018 2018-02-08T17:26:54+03:00

Курс доллара вырос до максимума с декабря прошлого года Фото: REUTERS

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В четверг, 8 февраля, курс доллара США по отношению к российскому рублю входе торгов на Московской бирже поднялся до максимума с декабря прошлого года, преодолев планку в 58 рублей. Официальный курс Банка России на 9 февраля составил 57,67 рубля за доллар и 70,77 рубля за евро.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в феврале курс российской валюты снижался на фоне уменьшения цен на нефть, падением мировых рынков и угрозой новых санкций.

Напомним, ранее было зафиксировано рекордное падение основных американских индексов, включая Dow Jones, после чего рухнули азиатские и европейские рынки. Рынок акций в США падал шесть торговых сессий подряд, потеряв больше 8% по основным индексам.

Корректировка цен на нефть была вызвана обнародованными данными о рекордной добычи нефти в США. На прошлой неделе количество буровых установок в стране выросло до максимума за последние полгода, составив 765 единиц, сообщает нефтесервисная компания Baker Hughes.