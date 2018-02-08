2018-02-08T17:26:54+03:00
Экономика

Курс доллара США вырос до максимума с декабря прошлого года

В четверг курс доллара составил 58 рублей
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Курс доллара вырос до максимума с декабря прошлого годаКурс доллара вырос до максимума с декабря прошлого годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 8 февраля, курс доллара США по отношению к российскому рублю входе торгов на Московской бирже поднялся до максимума с декабря прошлого года, преодолев планку в 58 рублей. Официальный курс Банка России на 9 февраля составил 57,67 рубля за доллар и 70,77 рубля за евро.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в феврале курс российской валюты снижался на фоне уменьшения цен на нефть, падением мировых рынков и угрозой новых санкций.

Напомним, ранее было зафиксировано рекордное падение основных американских индексов, включая Dow Jones, после чего рухнули азиатские и европейские рынки. Рынок акций в США падал шесть торговых сессий подряд, потеряв больше 8% по основным индексам.

Корректировка цен на нефть была вызвана обнародованными данными о рекордной добычи нефти в США. На прошлой неделе количество буровых установок в стране выросло до максимума за последние полгода, составив 765 единиц, сообщает нефтесервисная компания Baker Hughes.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пользователи Facebook осудили Порошенко за посещение Венского бала
Внука диктатора Франко в Испании отправили в тюрьму
Небензя назвал позорной клеветой обвинения РФ в причастности к химатакам в Сирии
В Подмосковье пять человек пострадали при взрыве газа
Сотрудника спецслужб Португалии отправили в тюрьму за шпионаж в пользу России
Госдеп заявил о желании США восстановить отношения с Россией
Американские фондовые индексы вновь рухнули
«Яндекс» начинает продюсировать кино
Ветер раскрыл тайну прически Трампа
С начала конфликта в Донбассе попросили убежище в России 1,7 миллиона украинцев
Росавиация сообщила авиакомпаниям о запрете завышения цен на билеты на ЧМ-2018
США внесли запущенный в космос Tesla Roadster в каталог спутников
СМИ сообщили, что за время президентства Трампа госдолг США вырос на 544 млрд долларов
Twitter получил чистую прибыль впервые за 12-летнюю историю
Мединский назвал самый популярный отечественный музей в 2017 году
Немецкие депутаты пригласили главу Крыма в Германию
Наталья Поклонская презентовала свою книгу