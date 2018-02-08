Срок пребывания северокорейских рабочих в России сокращен до года

8 Февр. 2018 2018-02-08T17:30:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Допустимый срок пребывания северокорейских рабочих на территории России был сокращен до одного года. Такие меры являются частью исполнения требований резолюции Совбеза ООН.

"Мы сократили до года их пребывания здесь. Если заканчивается виза, они выезжают, депортации как таковой не происходит… В данном случае граждане ни в чем не провинились, происходит просто выполнение резолюции", — заявила заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

Она также подчеркнула, что ни о каких массовых высылках речь не идет, однако в министерство стало поступать действительно много обращений от граждан КНДР с просьбой предоставить им временное убежище, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что ежегодно приезжим из Северной Кореи выдается около 12-15 тысяч российских временных виз. Между тем, во многих регионах страны уже сейчас началась высылка таких рабочих. Насильно никого не выдворяют - если человек не хочется возвращаться на родину, то этот вопрос рассматривается отдельно.