Мария Захарова: обвинения в адрес РФ в разработке ядерного оружия малой мощности необоснованны

8 Февр. 2018 2018-02-08T19:45:06+03:00

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Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не разрабатывает новое ядерное оружие в отличие от США. Ранее глава МИД Японии Таро Кано заметил, что Россия дестабилизирует обстановку в мире, наращивая свою ядерную мощь. В частности, Кано обвинил Россию в работе над созданием ядерных зарядов малой мощности.

«Вызывает недоумение утверждение, будто Россия ведет разработку таких вооружений. Непонятно, на чем базируются заявления главы МИД Японии», - сказала Захарова.

Представитель МИД РФ отметил, что США недавно опубликовали ядерную доктрину, где идет речь о бомбе В61-12. «Только что опубликованная ядерная доктрина США анонсирует разработку боеприпасов малой мощности для новых крылатых ракет морского базирования в ядерном оснащении и баллистических ракет подводных лодок "Трайдент-2"», - цитирует Захарову ТАСС.

Говорить о том, что Россия вынуждает США наращивать военную мощь, значит, по мнению Захаровой, «в корне не понимать суть происходящего и, по большому счету, переиначивать факты». По словам Захаровой, именно США подрывают основы международной стабильности и безопасности.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Таро Кано возмутили российские военные учения на Южных Курилах, которые японцы все еще считают своими. Министр выразил опасение, что маневры «приведут к усилению военного присутствия России» вблизи границ с Японией.