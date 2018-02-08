Флешку с фильмом "Движение вверх" Путину передал не Мединский

8 Февр. 2018 2018-02-08T17:50:17+03:00

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Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что это не он передал российскому главе Владимиру Путину флешку с нашумевшим фильмом "Движение вверх".

"Нет, не я. <...> У президента есть возможности", - сказал политик.

Напомним, что 30 января, общаясь со своими доверенными лицами, Путин поблагодарил исполнителя главной роли в фильме "Движение вверх" актера Владимира Машкова за отличную киноленту. Тогда же президент признался, что сам тоже не прошел мимо этой картины и уже посмотрел ее.

"Мы не знали, что вы сходили", - сказал Машков. На что глава государства заявил, что и не был в кинотеатре, а просто посмотрел фильм с флешки.

"Уже украли?" - поинтересовался тогда актер. "Нет, не украли. Дали посмотреть", - с улыбкой произнес Путин.

Между тем, ранее сайт kp.ru уже сообщал о том, что спортивная драма "Движение вверх" стала не только самым кассовым российским фильмом, но и собрала в нашем прокате больше, чем какая-либо другая киноленту, обогнав даже "Аватар" Джеймса Кэмерона.