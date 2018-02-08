Киев направил ноту протеста Германии после визита немецких политиков в Крым

8 Февр. 2018 2018-02-08T18:13:33+03:00

Об этом рассказал один из членов делегации, депутат парламента земли Северный Рейн — Вестфалия Рогер Бекамп

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После визита немецких депутатов в Крым украинские власти направили ноту протеста Германии. Об этом рассказал один из членов делегации, депутат парламента земли Северный Рейн — Вестфалия Рогер Бекамп.

«Немецкое правительство получило вчера ноту протеста от украинского правительства о том, что мы находимся здесь. Хочу процитировать эту ноту протеста, которую мы вчера получили: «Мы ведём разговоры с правительством временно оккупированной территории». Хочу сделать заявление: мы здесь не видим никакой русской оккупации», — сказал Бекамп.

Действующие антироссийские санкции он назвал «наказанием» для обычных жителей полуострова, передает РИА Новости.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, депутат парламента земли Северный Рейн — Вестфалия Хельмут Зайфен сообщил, что немецкие депутаты не увидели примеров нарушения прав человека в Крыму.

Крым воссоединился с Россией после проведенного там в марте 2014 года референдума, в результате которого большинство жителей полуострова поддержали вхождение в состав РФ.