2018-02-08T18:45:48+03:00
Москва

Памятник Евгению Примакову установят напротив здания МИД в Москве

Также в столице может появиться памятник строителям
Екатерина БОЛГОВА
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В Москве установят памятник Евгению Примакову. Фото Александра Сенцова и Александра Чумичева /ТАССВ Москве установят памятник Евгению Примакову. Фото Александра Сенцова и Александра Чумичева /ТАСС
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В Москве в сквере на Смоленской-Сенной площади напротив здания министерства иностранных дел РФ установят памятник государственному и общественному деятелю, главе этого ведомства с 1996 по 1998 годы, Евгению Примакову. Такое решение единогласно приняла комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме.

"Это дар городу Москве, Москва получает в подарок произведение всем известного вам автора", - сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Он отметил, что автором памятника стал известный скульптор Георгий Франгулян. Монумент установят за счет средств благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт".

Кроме того, в центре столицы может появиться памятник строителям Москвы.

Место новой композиции — у дома 7 на Большой Никитской неподалеку от зданий комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Ожидается, что проект монумента будет выбран по итогам открытого голосования, а финансирование работ возьмет на себя Фонд ветеранов строителей Москвы, передает "Интерфакс".

Как сообщал ранее сайт kp.ru, подобный памятник планировалось установить в деловом центре "Москва-Сити". Но проект так и не был реализован.

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