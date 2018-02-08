Парк «Зарядье» получил престижную архитектурную премию ArchDaily

8 Февр. 2018 2018-02-08T19:04:34+03:00

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Столичный парк «Зарядье» получил международную премию архитектурного портала ArchDaily в номинации «Общественные здания». За победу боролись еще четыре иностранных проекта. Лауреатов определили голосованием, в котором участвовали около 100 000 человек.

«С открытием «Зарядья» Москва, без сомнения, попала в топовый мир архитектуры. Для парка придумали уникальный рельеф, смотровые точки, ландшафт. Это не просто общественное пространство, но и культурно-образовательный центр со множеством различных функций, которые уже успели оценить как москвичи, так и гости столицы», - говорит главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Конкуренцию российскому проекту составили смотровая площадка в Испании, «Небесный сад» в Южной Кореи, игровой парк для детей на крыше автопарковки в Дании и городская площадь в центре Копенгагена, рассказывают в пресс-службе Москомархитектуры.

Премия ArchDaily вручается девятый год подряд в 15 номинациях.

Как передает сайт kp.ru, вчера, 7 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что летом 2018 года в парке «Зарядье» пройдет урбанистический форум, а осенью на территории парка появится филармония с двумя сценами и партером-трансформером.