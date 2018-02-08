2018-02-08T19:09:41+03:00
Политика

США и Россия расходятся в версиях об атаке коалиции на сирийских ополченцев

По данным Минобороны РФ, в инциденте пострадала не регулярная сирийская армия, а воюющие на стороне Дамаска ополченцы
Екатерина БОЛГОВА
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США и Минобороны РФ расходятся в версиях об атаке коалиции на сирийских ополченцевСША и Минобороны РФ расходятся в версиях об атаке коалиции на сирийских ополченцевФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Соединенные Штаты и Россия расходятся в версиях об атаке международной коалиции во главе с США на проправительственные силы, произошедшей накануне, 7 февраля. По данным американской стороны, сирийские проправительственные формирования наступали на позиции "Сирийских демократических сил" (SDF). А по информации Минобороны РФ, наступление велось на позиции террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Как сообщили СМИ со ссылкой на чиновника из США, в результате инцидента погибли около 100 представителей сирийских проправительственных формирований.

В Минобороны России заявили, что при авиаударе пострадала не регулярная сирийская армия, а воюющие на стороне властей ополченцы. Отмечается, что ополченцы проводили операцию против "спящей" ячейки ИГ в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода "Эль-Исба" в провинции Дейр-эз-Зор.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что к американской версии развития событий, есть много вопросов.

Как сообщал сайт kp.ru, в Дамаске назвали атаку коалиции "открытой агрессией".

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