США и Россия расходятся в версиях об атаке коалиции на сирийских ополченцев
Соединенные Штаты и Россия расходятся в версиях об атаке международной коалиции во главе с США на проправительственные силы, произошедшей накануне, 7 февраля. По данным американской стороны, сирийские проправительственные формирования наступали на позиции "Сирийских демократических сил" (SDF). А по информации Минобороны РФ, наступление велось на позиции террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
Как сообщили СМИ со ссылкой на чиновника из США, в результате инцидента погибли около 100 представителей сирийских проправительственных формирований.
В Минобороны России заявили, что при авиаударе пострадала не регулярная сирийская армия, а воюющие на стороне властей ополченцы. Отмечается, что ополченцы проводили операцию против "спящей" ячейки ИГ в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода "Эль-Исба" в провинции Дейр-эз-Зор.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что к американской версии развития событий, есть много вопросов.
Как сообщал сайт kp.ru, в Дамаске назвали атаку коалиции "открытой агрессией".