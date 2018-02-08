СМИ: У Apple произошла крупнейшая в ее истории утечка

8 Февр. 2018 2018-02-08T19:35:29+03:00

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У Apple произошла крупнейшая утечка данных за всю историю компании. На портале GitHub появился фргамент кода операционной системы iOS под название "iBoot". Apple добилась удаления кода с сайта. Пользователи портала говорят, что "iBoot" отвечал за первую операцию iOS - процесс загрузки, как BIOS iPhone.

«Это самая большая утечка в истории», - говорит Джонатан Левин, автор серии книг по iOS и внутренним частям Mac OSX.

Специалист заметил, что код похож на тот, который однажды переписывал сам Левин. Согласно тексту кода, "iBoot" писался для iOS 9, однако может использоваться и в iOS 11. Данная программная часть закрыта,и ее публикация представляет угрозу безопасности пользователям iOS, рассказывает издание Mоtherboard.

Версию того, что утечка - не фейк, подтверждает реакция Apple. Компания потребовала удалить код вскоре после его публикации. По словам представителя Apple, исходный код "iBoot" является проприетарным и права на него принадлежат компании. «Он не является открытым исходным кодом», - заметили в Apple.

В 2010 году сайт kp.ru рассказывал о резонансном случае, когда рабочего Apple зарезали охранники. Сотрудник сборочного цеха хотел тайком сфотографировать новинку и опубликовать фото в интернете.