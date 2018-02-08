Новый способ борьбы со стрессом обнаружили пользователи соцсетей

8 Февр. 2018 2018-02-08T20:15:14+03:00

В соцсетях стали бороться со стрессом с помощью нарезки мыла. Фото: стоп-кадр

И это просмотр видеороликов, в которых нарезают... мыло

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Пользователи социальных сетей нашли новый способ борьбы со стрессом. Избавиться от напряжения им помогает просмотр видеороликов, в которых крупным планом показана нарезка мыла.

Специалисты относят подобные видеозаписи к ASMR (от англ. Autonomous sensory meridian response) - автономной сенсорной меридиональной реакции. Этот термин возник в интернет-культуре и означает феномен, когда человек получает приятные ощущения в ответ на определённые зрительные, слуховые или когнитивные стимулы. С помощью ASMR борются с депрессией, неврозами, паническими атаками, бессонницей и тревогой.

soap_fetishist Видеоролики с мылом помогают бороться со стрессом

К ASMR относят записи шёпота или приятной негромкой речи, видео с перелистыванием страниц книги, симуляцию стрижки, похода к косметологу и т.д.

Среди тех, кто снимает на видео нарезку мыла, особо популярны две девушки из Санкт-Петербурга. На их аккаунт в Инстаграме подписано более 300 тысяч человек.