2018-02-08T20:15:14+03:00
Общество

Новый способ борьбы со стрессом обнаружили пользователи соцсетей

И это просмотр видеороликов, в которых нарезают... мыло
Вера КОН
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В соцсетях стали бороться со стрессом с помощью нарезки мыла. Фото: стоп-кадрВ соцсетях стали бороться со стрессом с помощью нарезки мыла. Фото: стоп-кадр
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Пользователи социальных сетей нашли новый способ борьбы со стрессом. Избавиться от напряжения им помогает просмотр видеороликов, в которых крупным планом показана нарезка мыла.

Специалисты относят подобные видеозаписи к ASMR (от англ. Autonomous sensory meridian response) - автономной сенсорной меридиональной реакции. Этот термин возник в интернет-культуре и означает феномен, когда человек получает приятные ощущения в ответ на определённые зрительные, слуховые или когнитивные стимулы. С помощью ASMR борются с депрессией, неврозами, паническими атаками, бессонницей и тревогой.

soap_fetishistsoap_fetishist
Видеоролики с мылом помогают бороться со стрессом
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К ASMR относят записи шёпота или приятной негромкой речи, видео с перелистыванием страниц книги, симуляцию стрижки, похода к косметологу и т.д.

Среди тех, кто снимает на видео нарезку мыла, особо популярны две девушки из Санкт-Петербурга. На их аккаунт в Инстаграме подписано более 300 тысяч человек.

asmr.soapqueenasmr.soapqueen
Пользователи соцсетей нашли новый способ борьбы со стрессом
2275 отметок «Нравится»19 комментариевInstagram
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