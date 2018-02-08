Путин назвал одну из тем своего послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин назвал одну из тем своего послании Федеральному собранию. По словам главы государства, часть его речи будет посвящена проблемам отечественной науки.
На заседании Совета по науке и образованию, посвященного вопросам конкурентоспособности науки, Путин поблагодарил участников за высказанные предложения.
"Безусловно, использую это и в послании, которое сейчас готовится, но не просто для того, чтобы сказать об этом, а для того, чтобы сделать ваши предложения программой нашей совместной работы", - сказал президент РФ, передает ТАСС.
Как сообщал сайт kp.ru, послание президента России Федеральному собранию предусмотрено Конституцией страны. В этой речи глава государства обычно излагает свою точку зрения на положение дел в стране, а также на пути развития.
Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию 12 раз. Ранее такие обращения происходили в рамках календарного года, а в декабре в 2017 году выступления с посланием не было. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко тогда отметил, что это - право президента, и он может реализовать его "когда сочтет нужным".