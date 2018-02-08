Путин назвал одну из тем своего послания Федеральному собранию

8 Февр. 2018 2018-02-08T20:11:09+03:00

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Президент России Владимир Путин назвал одну из тем своего послании Федеральному собранию. По словам главы государства, часть его речи будет посвящена проблемам отечественной науки.

На заседании Совета по науке и образованию, посвященного вопросам конкурентоспособности науки, Путин поблагодарил участников за высказанные предложения.

"Безусловно, использую это и в послании, которое сейчас готовится, но не просто для того, чтобы сказать об этом, а для того, чтобы сделать ваши предложения программой нашей совместной работы", - сказал президент РФ, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, послание президента России Федеральному собранию предусмотрено Конституцией страны. В этой речи глава государства обычно излагает свою точку зрения на положение дел в стране, а также на пути развития.

Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию 12 раз. Ранее такие обращения происходили в рамках календарного года, а в декабре в 2017 году выступления с посланием не было. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко тогда отметил, что это - право президента, и он может реализовать его "когда сочтет нужным".